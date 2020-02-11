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شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 11:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب وعلى رأسها تجديد نمط الحكم, داعيا الجميع إلى "التخلي عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت مبادرات التنمية الحقيقية".

و قال السيد شنين, في كلمة له قبل عرض الوزير الأول, عبد العزيز جراد, لمخطط عمل الحكومة, أن "هذا المخطط يحمل في عنوانيه الأولويات التي يطالب بها الشعب وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية وأخلقة الحياة العامة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة".

و أوضح أن هذا المخطط يتضمن "الاصلاحات المالية والاقتصادية بما يمكن أن يساهم في خلق الثروة وليس الاستنزاف من مخزون الخزينة العمومية".

وأبرز رئيس المجلس أن "العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون وعدم تجاوز حقائق الوقائع والخريطة السياسية الحالية للتعاطي الإيجابي معها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي".

ولتحقيق ذلك, دعا الجميع إلى "التخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم وعطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد", مضيفا أن الجزائر أمام عهد جديد "عهد المكاشفة" و "مصارحة الشعب بالحقائق والمقدرات والإمكانيات بعيدا عن الشعبوية الزائفة".

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شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 11:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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