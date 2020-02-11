Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

الجزائر- شرع الوزير الأول, عبد العزيز جراد, صباح يوم الثلاثاء, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و ذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

وسيشرع نواب المجلس في المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول, وستتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.

وستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.

وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي أعربت فيه عن "التزامها المطلق" بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة في كنف "جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية", والذي صادق عليه مجلس الوزراء, الخميس الماضي, إلى خمسة فصول.

اقرأ أيضا:     المجلس الشعبي الوطني: الوزير الأول يعرض مخطط عمل حكومته اليوم

ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم ب "الصرامة والشفافية", ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات, أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها", بينما يتعلق الفصل الثاني بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات, والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إلى جانب مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.

ويتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل, التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية", ويتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".

وأعربت الحكومة في الديباجة التي تصدرت وثيقة مشروع مخطط العمل, والتي تلخص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها, عن عزمها "رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة, التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 11:17
كلـمات مفتـاحيــة :
جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب

20.02.11

المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس: إنتاج الألواح الشمسية بطاقة 3 ميغاواط

20.02.11

جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

20.02.11

وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة

20.02.11

كرة القدم/بطولة ما بين الجهات (مجموعة الشرق - تسوية الرزنامة): البرنامج

20.02.11

الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات