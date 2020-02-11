Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية

البليدة - تم مساء الإثنين إطلاق سراح لويزة حنون من المؤسسة العقابية بالبليدة بعد استنفاذها لمدة سجنها المحددة بتسعة أشهر, حسبما لوحظ.

و خرجت حنون من المؤسسة العقابية بالبليدة بعدما أصدر المجلس العسكري بالبليدة في وقت سابق من اليوم الاثنين حكما في حقها بثلاث سنوات سجنا من بينها تسعة أشهر نافذة علما أنها استنفذت حكمها حيث كانت تتواجد في السجن منذ توقيفها في شهر مايو الماضي.

و كان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أيد مساء اليوم الاثنين الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة", حسبما كشف لوأج أحد محاميي الدفاع, الأستاذ صديق موحوس.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

شنين يؤكد أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الأولويات التي يطالب بها الشعب

20.02.11

المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس: إنتاج الألواح الشمسية بطاقة 3 ميغاواط

20.02.11

جراد يشرع في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

20.02.11

وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة

20.02.11

كرة القدم/بطولة ما بين الجهات (مجموعة الشرق - تسوية الرزنامة): البرنامج

20.02.11

الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات