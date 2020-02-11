الإفراج عن لويزة حنون من المؤسسة العقابية

و خرجت حنون من المؤسسة العقابية بالبليدة بعدما أصدر المجلس العسكري بالبليدة في وقت سابق من اليوم الاثنين حكما في حقها بثلاث سنوات سجنا من بينها تسعة أشهر نافذة علما أنها استنفذت حكمها حيث كانت تتواجد في السجن منذ توقيفها في شهر مايو الماضي.

و كان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أيد مساء اليوم الاثنين الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة", حسبما كشف لوأج أحد محاميي الدفاع, الأستاذ صديق موحوس.