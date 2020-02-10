Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعود الى الجزائر بعد مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر - عاد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر يوم الاثنين الى الجزائر قادما من أديس ابابا (اثيوبيا) بعد مشاركته في اشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول موضوع "اسكات البنادق بإفريقيا : ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".

و في كلمة له في افتتاح أشغال هذه القمة، التي استغرقت يومين، أكد رئيس الجمهورية بان "الجزائر الجديدة الجاري تشييدها ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها وستضطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم".

وبخصوص أفريقيا، ذكر رئيس الجمهورية بمقاربة الجزائر والتزامها بدعم المبادرات الرامية إلى فض النزاعات، مضيفا أن الجزائر "ستساهم دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في إفريقيا".

بالمناسبة، أعلن الرئيس تبون عن قراره بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، ذات بعد إفريقي بغية بث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي للجزائر، لاسيما تجاه البلدان الشقيقة في افريقيا والساحل.

من جهة اخرى، كان رئيس الجمهورية قد اجرى، على هامش أشغال قمة الاتحاد الافريقي، محادثات مع العديد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:27
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعود الى الجزائر بعد مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.10

رئيس الجمهورية يعود الى الجزائر بعد مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

لعمامرة: الهدف النبيل لإسكات البنادق في افريقيا قابل للتحقيق 

20.02.10

وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

20.02.10

قمة الاتحاد الأفريقي تشهد عودة الجزائر إلى الساحة الأفريقية

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.08

قضية اتصالات الجزائر- مجمع كونسوتال الايطالي: محكمة لاهاي تفصل لصالح الجزائر