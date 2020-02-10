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وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الجزائر - استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.

وعقب هذا اللقاء، أوضح السيد كومان، في تصريح للصحافة، أن زيارته السنوية للجزائر تأتي قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب "حيث تم دعوة الوزير بلجود لحضور هذه الدورة التي ستخصص لعدة موضوعات في وقت صعب جدا يشهده العالم".

وبعد أن أشار الى أن الاجتماعات "المستمرة" لمجلس وزراء الداخلية العرب تترجم "إصرار العالم العربي على مواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجه" لاسيما، كما قال، "وأن التحديات الأمنية في الوقت الحالي كبيرة".

كما أبرز السيد كومان أن العالم اليوم يواجه عدة جرائم منها المخدرات والإرهاب، موضحا أن هذه الملفات "ستكون مواضيع هامة في الدورة المقبلة للمجلس لأنه وجب القضاء على أفة الإرهاب الدخيل على المجتمعات العربية"، مؤكدا في نفس الاطار أن "الدين الإسلامي والثقافة العربية تتنافى مع كل ما هو مرتبط بالإرهاب".

وبهذه المناسبة نوه السيد كومان ب"الأسلوب الحضاري" الذي تميز به الشعب الجزائري في مظاهراته السلمية التي "شدت انتباه العالم"، كما أشاد في نفس السياق ب"الممارسات الجيدة لرجال الأمن" الأمر الذي أعطى --كما قال -- "صورة إيجابية لدولة الجزائر التي راهنت على شعبها والذي راهن بدوره على الحفاظ على مكتسباته".

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وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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