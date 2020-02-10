قسوم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تثمن مسعى الحوار الذي يدعو اليه رئيس الجمهورية

الجزائر - ثمن رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التحولات التي تعرفها البلاد ومسعى الحوار الوطني الذي يدعو اليه رئيس الجمهورية.

واعرب السيد قسوم خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "الوسط " عن "سعادته" بتلبية دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، في اطار استقباله للشخصيات الوطنية، بعد ان عانت جمعية علماء المسلمين الجزائريين "التهميش والاقصاء المبرمج في وقت سابق" مثمنا -كما قال - "التحولات التي تعرفها البلاد والانفتاح على المجتمع والفاعلين في الساحة والحوار الوطني" .

و في هذا الاطار اوضح السيد قسوم ان خلال لقائه برئيس الجمهورية تم "عرض بعض انطباعات الجمعية حول الواقع الديني والفكري في بلادنا باعتبار ان جمعيته تهتم بأمور غير سياسية لإصلاح وازالة الغموض عن بعض المسائل".

كما قام بتقديم اقتراحات ك"وضع الجامع الاعظم تحت مسؤولية واشراف هيئة لأنه يتضمن جوانب عدة ثقافية وعلمية ودينية وسياحية وكذا اطلاق اسم عالم من العلماء الجزائر على هذا الصرح (الجامع الاعظم). كما اقترحت الجمعية انشاء هيئة وطنية للفتوى لحل مشكل فوضى الفتاوي".

و اعرب السيد قسوم بالمناسبة عن اهتمام جمعية علماء المسلمين بالمشاركة في الحوار الوطني لأخذ بوجهة نظرها وادلاء بدلوها في القضايا الوطنية مضيفا بانها تعكف حاليا على "تحضير الاقتراحات في انتظار وصول مسودة لجنة خبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور".

وفي موضوع اخر يتعلق بموضوع نقابة الائمة والامامة في الجزائر قال السيد قسوم بان الامام في الجزائر لابد ان يكون بمثابة رجل طلائعي تقدمي يهتم بكل القضايا التي تهم المواطن والمجتمع في نفس الوقت لذلك العناية بالأمام هي العناية بالتقدم" مضيفا بانه "لا بد على المسؤولين عن القطاع الديني ان يجلسوا مع الائمة وتطرح مشاكلهم وايجاد الحلول لها".