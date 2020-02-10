تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين لمكافحة بقايا الإرهاب والتهديدات الخارجية

الجزائر - يعتمد مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء، على تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين بتكثيف العمل لمكافحة بقايا الإرهاب، وتأمين الحدود للتصدي لأي تهديد خارجي محتمل.

وأوضح مخطط عمل الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الماضي في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أن "الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بمواصلة جهوده فيما يتعلق بعصرنة واحترافية مكوناته، وذلك في إطار مهامه الدستورية للدفاع وللسيادة الوطنيين وكذا الحفاظ على حرمة التراب الوطني تحت إدارة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني".

وبالنظر إلى الأحداث التي ألـمت ببعض دول الجوار، أكد مخطط عمل الحكومة أنه

"سيتم تعزيز تأمين الحدود البرية لبلدنا، لاسيما الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية والـمجالات البحرية والجوية عبر وضع مخططات عمل ملائمة وكذا إعداد العدة الـمتناسبة مع حجم التهديد، وذلك بالكيفية التي تمكن من التصدي لأي احتمال".

وشددت الوثيقة على أن "الحكومة ستساند الجيش الوطني الشعبي، المدعوم من قوات الأمن الأخرى، بتكثيف العمل دون هوادة في مكافحة بقايا الإرهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة الغريبة عن تقاليدنا وقيمنا الراسخة وكذا محاربة الجريمة الـمنظمة العابرة للحدود" .

ويتعلق الأمر بالإتجار بالـمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية، وذلك "في ظل احترام التزامات بلدنا وتمسكه بترقية السلـم والأمن على الـمستويين الجهوي والدولي".

وفي هذا الإطار، شدد مخطط عمل الحكومة على أن "التعاون مع دول الجوار سيتطور ويتعزز من خلال الآليات العملياتية الـمكيفة، وذلك في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، وكذا الجريمة الـمنظمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، سواء ضمن الإطار الثنائي أو الـمتعدد الأطراف".

كما أكد المخطط أن الحكومة "ستدعم تطوير قطاعي الصناعة والبحث والتطوير للدفاع، الـموجهين بحزم نحو التحكم في التكنولوجيا واكتساب الخبرة والـمهارات، اللذين يشهدان ديناميكية ودفعا جديدا من حيث الشراكة الـمتنوعة وتجنيد جميع القدرات الوطنية والاندماج الـمتجانس ضمن الأداة الصناعية الوطنية، بشكل سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني".

وسيواصل الجيش الوطني الشعبي --تضيف نفس الوثيقة--- "تنمية نشاطات التعاون الدولي والثنائي والـمتعدد الأطراف، في الـميدان العسكري، لتطوير وسائله وتجهيزاته وقدرات تدخله من أجل ترقية فضاءات الأمن والاستقرار ولتقديم مساهمته في عمليات حفظ السلـم، لاسيما في إفريقيا تحت رعاية الـمنظمات الدولية ذات الصلة".

كما ستدعم الحكومة أيضا "قدرات الجيش الوطني الشعبي في الدفاع السيبراني، مما سيسمح له بوضع استراتيجية الوطنية لأمن أنظمة الـمعلومات بشكل يضمن الفعالية في حماية وتأمين كافة مؤسسات وهيئات الدولة من أي تهديد من هذا القبيل".

كما سيواصل الجيش الوطني الشعبي "مساهمته في مجال فك العزلة وتأمين الـمناطق الحدودية للوطن وسيساهم بشكل فعال بالتكفل الطبي والصحي بالـمواطنين في الـمناطق الـمعزولة لاسيما في الهضاب العليا والجنوب وتقديم يقدم المساعدة الـمطلوبة للسكان عبر كافة ربوع التراب الوطني، في كل مرة تفرضها الظروف".