كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بعين الدفلى

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 09 فيفري 2020 إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل اللوح بعين الدفلى (الناحية العسكرية الاولى), مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع ومولدين (02) كهربائيين بالإضافة إلى ألبسة وأغطية وأغراض أخرى".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, ضبط حراس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) "3,800 كيلوغرام من الكوكايين و 08 كيلوغرام من الكيف المعالج و 12380 قرص مهلوس".
وبتمنراست (الناحية العسكرية السادسة), أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (03) أشخاص وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و9 مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط, في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بندقية (01) صيد ومسدس (01) آلي بسعيدة (الناحية العسكرية الثانية)".
من جهة أخرى, أحبط حرس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لـ 109 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف, في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وتيارت وتبسة والأغواط وجانت وتلمسان".