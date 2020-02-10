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الرئيس تبون يتحادث مع رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 12:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الرئيس تبون يتحادث مع رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا

أديس أبابا - تحادث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بأديس أبابا, مع رئيس الوزراء الأثيوبي, آبي أحمد.

وقد جرت المحادثات على هامش الدورة ال33 لقمة الاتحاد الافريقي, المخصصة لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".

وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 12:12
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الرئيس تبون يتحادث مع رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 12:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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