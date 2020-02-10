الرئيس تبون يتحادث مع رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا

وقد جرت المحادثات على هامش الدورة ال33 لقمة الاتحاد الافريقي, المخصصة لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".
وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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أديس أبابا - تحادث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بأديس أبابا, مع رئيس الوزراء الأثيوبي, آبي أحمد.
وقد جرت المحادثات على هامش الدورة ال33 لقمة الاتحاد الافريقي, المخصصة لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد ظروف مواتية لتنمية افريقيا".
وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.