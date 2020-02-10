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 البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
 البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية &quot;التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش&quot;

البليدة - واصل المجلس العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة الاثنين جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة", حسبما علمت وأج من مصادر مقربة من المحاكمة.

و ستخصص الجلسة وفقا لما أوضحه ل/وأج محامي أحد المتهمين, فاروق قسنطيني, لمرافعات هيئة الدفاع و كذا الاستماع إلى التماس النيابة العامة.

و كان محامي المتهم عثمان طرطاق, السيد خالد برغل, قد أكد مساء أمس الأحد عقب خروجه من مقر المحكمة العسكرية ان اليوم الأول من جلسة استئناف المحاكمة لم يشهد الكشف عن أية مستجدات جديدة باستثناء تلك التي يعرفها الرأي العام, رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى تخص أطوار هذه المحاكمة.

اقرأ المزيد: قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش: حضور جميع المتهمين ماعدا عثمان طرطاق

للإشارة ,فقد حضر جلسة الأحد جميع المتهمين بإستثناء عثمان طرطاق.  

للتذكير, فقد كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان و حنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".

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 البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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