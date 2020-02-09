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استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي

 الجزائر - تم صباح اليوم الأحد، استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تيمياوين الحدودية (برج باجي مختار) من طرف انتحاري كان على متن مركبة مفخخة قام بتفجيرها، متسببا في استشهاد الجندي الحارس الذي أحبط محاولة دخولها بالقوة، مثلما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان "لقد تم استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 09 فيفري 2020 في حدود العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار/الناحية العسكرية السادسة، من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة، حيث فور كشفها تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس".

و أضاف البيان ''على إثر هذا الاعتداء الجبان، يتقدم السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي''.

كما أكد اللواء شنقريحة "عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد"، يضيف المصدر ذاته.

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استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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