الرئيس تبون يتحادث مع نظيره المالي باديس ابابا

أديس ابابا - تحادث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد باديس ابابا (اثيوبيا) مع نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا.

و جرى هذا اللقاء على هامش الدورة العادية ال33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، تطرق الرئيس المالي الى الروابط " التاريخية" القائمة بين البلدين مذكرا بالدور الذي لعبته الجزائر في تسوية الأزمة المالية.

كما أوضح أنه تناول مع الرئيس تبون العلاقات الثنائية سيما تلك المرتبطة بالسلم و الأمن و التنمية ناهيك عن عقد اللجنة المختلطة الجزائرية-المالية مشيرا الى أن الجزائر "حاضرة دائما للعب دورها (في افريقيا)".

و قد خصصت الدورة العادية ال33 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي لشعار "اسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية افريقيا".