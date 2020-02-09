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الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الزيمبابوي باديس ابابا

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الزيمبابوي باديس ابابا

اديس ابابا - تحادث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد باديس ابابا (اثيوبيا) مع نظيره الزيمبابوي، ايمرسون منانغاغوا.

و جرى هذا اللقاء على هامش الدورة العادية ال33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. 

و عقب هذا اللقاء، صرح رئيس زيمبابوي أن البلدين سيواصلان تعاونهما و سيعملان على اعادة بعث اللجنة المختلطة الثنائية، مؤكدا أن الجزائر "بلد ثوري".

و قد اجرى الرئيس تبون، بعد وصوله أمس السبت الى العاصمة الاثيوبية، مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

كما تحادث رئيس الجمهورية اليوم الأحد مع نظيره الجنوب افريقي سيريل رامافوزا .

و خصصت الدورة العادية ال33 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي لشعار "اسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية افريقيا".

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 18:08
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الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الزيمبابوي باديس ابابا
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 18:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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