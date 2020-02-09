العميد عرعار عبد الرحمان ينصب العميد قواسمية نور الدين رئيساً لأركان الدرك الوطني

الجزائر - أشرف العميد عرعار عبد الرحمان، قائد الدرك الوطني، اليوم الأحد، على تنصيب العميد قواسمية نور الدين بصفته رئيساً لأركان الدرك الوطني خلفـا للعميد سرهود اسماعيل، حسب بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

و يأتي هذا التنصيب "تنفيذا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 فيفري 2020 المتضمن تعيين العميد قواسمية نور الدين في مهام رئيس أركان الدرك الوطني".

وبالمناسبة، دعا قائد الدرك الوطني أركانات الدرك الوطني، ممثلين في رؤساء الهيئات المركزية إلى "تضافر الجهود والتعاون الوثيق بكل صدق وأمانة في أداء المهام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطن".

كما توجه العميد عرعار بتهانيه إلى العميد قواسمية نور الدين إثر توليه منصب رئيس أركان الدرك الوطني، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة"، منوها في ذات الوقت ب"قدراته القيادية والمهنية".