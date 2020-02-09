Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العميد عرعار عبد الرحمان ينصب العميد قواسمية نور الدين رئيساً لأركان الدرك الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أشرف العميد عرعار عبد الرحمان، قائد الدرك الوطني، اليوم الأحد، على تنصيب العميد قواسمية نور الدين بصفته رئيساً لأركان الدرك الوطني خلفـا للعميد سرهود اسماعيل، حسب بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

و يأتي هذا التنصيب "تنفيذا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 فيفري 2020 المتضمن تعيين العميد قواسمية نور الدين في مهام رئيس أركان الدرك الوطني".

وبالمناسبة، دعا قائد الدرك الوطني أركانات الدرك الوطني، ممثلين في رؤساء الهيئات المركزية إلى "تضافر الجهود والتعاون الوثيق بكل صدق وأمانة في أداء المهام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطن".

كما توجه العميد عرعار بتهانيه إلى العميد قواسمية نور الدين إثر توليه منصب رئيس أركان الدرك الوطني، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة"، منوها في ذات الوقت ب"قدراته القيادية والمهنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
العميد عرعار عبد الرحمان ينصب العميد قواسمية نور الدين رئيساً لأركان الدرك الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.09

كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة

20.02.09

تجذيف / بطولة العالم داخل القاعة: الجزائريان بودينة و آيت داود ضمن احسن 10 رياضيين في…

20.02.09

عرض عما قريب الفيلم الوثائقي حول الأختين الشهيدتين سعدان بجامعات قسنطينة

20.02.09

الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الزيمبابوي باديس ابابا

20.02.09

الدولة ستعزز مجهوداتها في مجال مكافحة مرض السرطان وتحسين التكفل بالمرضى

20.02.09

تجمع الشباب الجزائري يؤكد استعداده للمساهمة في تعديل الدستور

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة