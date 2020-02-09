الرئيس تبون يشارك بأديس أبيبا في اجتماع مغلق قبيل انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي

أديس ابابا -شارك رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا), في اجتماع مغلق لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, وذلك قبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

ودرس القادة الأفارقة خلال هذا الاجتماع, القضايا الاستراتيجية المندرجة في جدول أعمال هذه الدورة, سيما الإصلاح الهيكلي وعملية التكامل بين البلدان الإفريقية, إلى جانب المسائل المتعلقة بتمويل الاتحاد.

كما تطرق القادة أيضا, إلى انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي, إلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد لسنة 2021.

للإشارة, فإن الدورة العادية ال33 لقمة الاتحاد الافريقي ستخصص لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد الشروط الملائمة لتنمية أفريقيا".

اقرأ أيضا: الدورة 33 لقمة لاتحاد الافريقي: إسكات البنادق من أجل أفريقيا مزدهرة ومتطورة

وكان رئيس الجمهورية, بعد وصوله إلى أديس أبيبا أمس السبت, قد أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي, كما اجرى يوم الأحد محادثات مع رئيس جنوب إفريقيا, سيريل رامافوزا.