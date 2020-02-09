قمة الاتحاد الافريقي : الرئيس تبون يستقبل باديس أبابا الوزير الاول الفلسطيني

أديس أبابا- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مساء يوم السبت باديس ابابا (اثيوبيا) الوزير الاول الفلسطيني محمد أشتية.

وجدد الرئيس تبون بهذه المناسبة دعم الجزائر للقضية الفلسطينية مؤكدا انها ستكون دوما الى جانب الفلسطينيين.

من جهته اوضح الوزير الاول الفلسطيني ان الشعب الجزائري كان دوما سندا للشعب الفلسطيني مشيرا الى انه اطلع الرئيس تبون على الموقف الفلسطيني مما يسمى ب"صفقة القرن" الى جانب معاناة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وباقي الاراضي الفلسطينية.

كما نقل السيد أشتية الى الرئيس تبون تحيات الرئيس محمود عباس مشيرا الى المجهودات المبذولة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات.

ويأتي هذا اللقاء عشية انعقاد الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي و وزير العمل نصري أبو جيش وعن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وكان رئيس الجمهورية, قد حل مساء اليوم السبت باديس ابابا للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الاحد وتستمر يومين.