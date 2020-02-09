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جبهة الجزائر الجديدة ستشارك بمقترحات في تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 10:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
جبهة الجزائر الجديدة ستشارك بمقترحات في تعديل الدستور

سيدي بلعباس ـ صرح رئيس جبهة الجزائر الجديدة, جمال بن عبد السلام, يوم السبت بسيدي بلعباس أن حزبه سيشارك بمقترحات في مشاورات تعديل الدستور التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وذكر ذات الرئيس الحزبي خلال تنظيمه لتجمع شعبي على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "المجاهد محمد القباطي" بحضور مناضلين بالحزب أن "جبهة الجزائر الجديدة مستعد للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور من خلال تقديم نظرته حول ما يرى فيه فائدة للجزائر وشعبها".

وفي سياق تطرقه لموقف الحزب من الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر كحل للخروج من الأزمة ذكر السيد بن عبد السلام أن جبهة الجزائر الجديدة أصرت على الذهاب للانتخابات الرئاسية و"انتخاب رئيس شرعي للجمهورية الجزائرية (...) يستطيع مواجهة كل المشاكل الداخلية والخارجية المطروحة والتحديات والمخاطر التي كنا نواجهها".

وأضاف  رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن الموقف الذي اتخذه حزبه "في الوقت الذي كان الكثير ضد الانتخابات الرئاسية كان موقفا وطنيا ومتبصرا".

كما تطرق السيد جمال بن عبد السلام في هذا التجمع إلى موقف حزبه من بعض القضايا والأحداث الوطنية والدولية.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:08
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جبهة الجزائر الجديدة ستشارك بمقترحات في تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 10:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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