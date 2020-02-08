الرئيس تبون يتحادث في أديس أبابا مع نظيره المصري

و تناولت المحادثات المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و كان الرئيس تبون قد وصل مساء اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
أديس أبابا- تحادث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم السبت في أديس أبابا (اثيوييا) مع الرئيس المصري و رئيس الاتحاد الافريقي الحالي, عبد الفتاح السيسي.
و تناولت المحادثات المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و كان الرئيس تبون قد وصل مساء اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين.