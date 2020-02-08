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الرئيس تبون يتحادث في أديس أبابا مع نظيره المصري

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتحادث في أديس أبابا مع نظيره المصري

 

أديس أبابا- تحادث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم السبت في أديس أبابا (اثيوييا) مع الرئيس المصري و رئيس الاتحاد الافريقي الحالي, عبد الفتاح السيسي.

و تناولت المحادثات المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

و كان الرئيس تبون قد وصل مساء اليوم السبت إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين.

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الرئيس تبون يتحادث في أديس أبابا مع نظيره المصري
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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