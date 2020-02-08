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قمة الاتحاد الافريقي: وصول الرئيس تبون الى أديس أبابا

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
قمة الاتحاد الافريقي: وصول الرئيس تبون الى أديس أبابا

أديس أبابا- وصل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء يوم السبت الى اديس ابابا (اثيوبيا) للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الأحد وتستمر يومين.

و ستخصص هذه الدورة لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد الشروط الملائمة لتنمية أفريقيا".

كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

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ومن المنتظر أن يشارك رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المخصص لبحث تطور الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي, والذي تعتبر الجزائر عضوا فيه.

من جهة أخرى, سيجري رئيس الجمهورية على هامش هذه الدورة -حسب ذات المصدر- محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى من المدعوين للقمة.

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قمة الاتحاد الافريقي: وصول الرئيس تبون الى أديس أبابا
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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