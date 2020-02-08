حسن استغلال الأراضي الفلاحية "بديل عن مداخيل المحروقات" (حزب النصر الوطني)

سطيف- اعتبر رئيس حزب النصر الوطني, محفوظ عدول, يوم السبت بسطيف, أن حسن استغلال الأراضي الفلاحية يعد "بديلا جد فعال لمداخيل المحروقات و تنويع الاقتصاد الوطني".

و أوضح السيد عدول, خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة هواري بومدين بحضور أعضاء المكتب الوطني وأمناء المكاتب الولائية وعدد من مناضلي هذه التشكيلة السياسية, أن "منح رخص استغلال الأراضي الفلاحية ودعم الدولة لهذا القطاع الحساس لمن يستحقه, إجراء من شأنه أن يكون بديلا جد فعال لمداخيل المحروقات".

و أضاف نفس المسؤول الحزبي أن تطوير الإنتاج الوطني وتنويعه خارج المحروقات, على غرار السياحة و الفلاحة "سيمكن البلاد من تخطي كل العقبات في المجال الاقتصادي", مشيرا إلى ما وصفه بـ"التسيير العشوائي السابق لملف منح رخص استغلال الأراضي الفلاحية وأموال الدعم الفلاحي لغير مستحقيها فكانت النتيجة كارثية".

و اعتبر رئيس حزب النصر الوطني أنه "لا يوجد قطاع أسهل للاستثمار مثل الفلاحة بالنظر إلى توفر كل عوامل نجاحه في الجزائر".

ومن جهة أخرى, انتقد السيد عدول استغلال العقار الصناعي من طرف مستفيدين "تفننوا في نهب الأموال العامة" على حد تعبيره, مضيفا بأن المجال السياحي كذلك "لا بد من إعادة النظر فيه."

وبخصوص استغلال الغاز الصخري المثير للجدل, أكد نفس المسؤول الحزبي على "رفض تشكيلته التام لاستغلال هذه الطاقة البديلة في الوقت الحالي" لأن "الظروف غير مناسبة", حسب قوله, معتبرا أن "البدائل موجودة ولابد من إرجاء الأمر إلى خبراء جزائريين مؤهلين من شأنهم رفع كل لبس و إزالة التضارب الحاصل في آراء المختصين حول هذا الموضوع."