إيليزي: سفيرة جمهورية تشيك بالجزائر تغرس 11 شجيرة من نوع "سرو الطاسيلي" بجانت

إيليزي - أشرفت سفيرة جمهورية تشيك بالجزائر السيدة لونكا بوكورنا يوم السبت على عملية غرس 11 شجيرة من نوع "سرو الطاسيلي" النادر بالولاية المنتدبة جانت بولاية إيليزي، وذلك خلال زيارتها للمنطقة، حسبما أفاد به لـ"وأج" المكلف بالاتصال بمحافظة الغابات بالولاية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار القيام بدراسات حول صنف "سرو الطاسيلي" النادر والمهدد بالزوال، والقيام بعملية إحصاء لعدد الأشجار المتبقية من هذا النوع، وكيفيات جمع بذورها وحفظها، و ذلك بإشراف محافظة الغابات والديوان الوطني للحظيرة الثقافية الطاسيلي ،مثلما أوضح السيد أعراب عبد السلام.

وفي هذا الإطار قامت السيدة بوكورنا رفقة السلطات الولائية وعدد من أساتذة البيولوجيا من جامعة باب الزوار بغرس 11 شجيرة من نوع "سرو الطاسيلي" والتي جلبت من مشتلة بجمهورية تشيك، من أجل غرسها بوسطها الطبيعي بجانت في إطار الحفاظ عليها وتوسيع مساحاتها، كما جرى توضيحه.

وتعد شجرة "سرو الطاسيلي"، الشجرة النادرة التي لا تتواجد إلا في منطقة طاسيلي ناجر بجنوب شرق جانت، حسب الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.