جبهة العدالة و التنمية "تتطلع إلى تعديل شامل للدستور''

جيجل – أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله يوم السبت بجيجل خلال ندوة دارت حول " القضية الفلسطينية والواقع الجزائري" أن تشكيلته السياسية "تتطلع إلى تعديل شامل للدستور".

وقال السيد جاب الله أمام إطارات و مناضلي حزبه و متعاطفين معه "ننتظر تعديلا شاملا للدستور بداية من الديباجة التي سجلنا بخصوصها عشر ملاحظات إلى آخر باب من أبوابه رغم المآخذ التي سجلناها بخصوص اللجنة المكلفة بإعداد مشروعه التي كانت من تيار واحد".

واعتبر في هذا السياق رئيس جبهة العدالة والتنمية خلال الندوة التي احتضنتها دار الشباب بوناب رشيد بوسط المدينة أن " الباب الأول فقط من الدستور به علل كثيرة وجب الوقوف أمامها".

من جهة أخرى و بشأن القضية الفلسطينية, قال السيد جاب الله أن مواقف الدول العربية حول ما سمي ب (صفقة القرن) "لم تكن في مستوى تطلعات الشعوب العربية باستثناء الجزائر التي كان موقفها على لسان خارجيتها من أحسن المواقف".

وعن الحوار الذي شرع فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أكد رئيس جبهة العدالة و التنمية بأن تشكيلته السياسية "مع حوار سيد وشامل بمعنى ما يتفق عليه المتحاورون و لا بد أن ينفذ حرفيا", مضيفا أن "الحراك حقق الكثير من الأمور الإيجابية أهمها الإطاحة بالفساد والاستبداد".