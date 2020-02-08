توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة (وزارة الدفاع)

وأوضح المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 فبراير 2020, عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالمدية/ن.ع.1 وخنشلة/ ن.ع.5, فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى/ ن.ع.1 وسكيكدة/ ن.ع.5, بالإضافة إلى كشف وتدمير ثلاث (3) قنابل تقليدية الصنع بالجلفة/ ن.ع.1 وتيارت/ ن.ع.2."
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "سبعة (7) تجار مخدرات بوهران وتلمسان وعين الصفراء/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3, وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ776 كلغ و807غرام و5588 قرص مهلوس ومركبتين (2) وهاتفين (02) نقالين".
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من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين مقل /ن.ع.6, "12 شخصا وضبطت 43 مولد كهربائي و32 مطرقة ضغط, بينما أوقفت عناصر الدرك الوطني بغرداية والوادي وتقرت/ن.ع.4, ثلاث (3) أشخاص وحجزت سيارة سياحية و5174 وحدة من مختلف المشروبات".
وفي ذات السياق, أوقفت عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ ن.ع.2 وباتنة والعلمة وقالمة وبرج بوعريريج/ن.ع.5, "ستة (6) أشخاص وحجزت 4 بنادق صيد و3 مركبات, بالإضافة إلى 3 مناظير وكمية من الذخيرة, فيما تم حجز 9257 لترا من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس, تبسة والطارف/ن.ع.5, كما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران, تلمسان, تيارت, بسكرة وتندوف".