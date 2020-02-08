Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

برنامج عمل مشترك جزائري-تونسي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
برنامج عمل مشترك جزائري-تونسي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

ساقية سيدي يوسف، (تونس) - أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني يوم السبت بمدينة ساقية سيدي يوسف (تونس) أن "الجزائر و تونس يعملان على تنفيذ عدة برامج تنموية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة و ضمان استقرار و أمن البلدين من خلال التصدي و بكل حزم للإرهاب العابر للحدود".

و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بدار الضيافة لبلدية ساقية سيدي يوسف بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لأحداث ساقية سيدي يوسف (8 فبراير 1958) بحضور وزير البيئة و التنمية المحلية التونسي مختار الهمامي و واليي سوق أهراس و الكاف التونسية, أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظيره التونسي قيس سعيد "قد شرعا في انطلاقة متجددة وفق رؤية جديدة لتنفيذ عدة برامج تنموية مشتركة بين البلدين تساهم في الرفع من المستوى المعيشي للشعبين و الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة و مستدامة تخدم المصلحة المشتركة للبلدين".

اقرأ ايضا:      أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية أكسبت الثورة الجزائرية دعم الرأي العام العالمي

و اعتبر السيد زيتوني أن إحياء الذكرى الـ62 لأحداث ساقية سيدي يوسف "تعد فرصة لاستقراء الراهن و استشراف المستقبل في إطار المصير المشترك خدمة لمصالح الشعبية و كسبا لرهان الأمن و التنمية و استغلال الفرص الكثيرة التي توفرها اقتصادياتنا في كافة الميادين, و هي كفيلة, كما أضاف, بالاستجابة للتطلعات المشروعة و المساهمة في إعلاء صرح بلدينا و تدعيم أسس التنمية و فتح الأمل أمام الشباب لحملهم على تعزيز ثقتهم في قدراتهم".

و أضاف الوزير: "بإحيائنا لهذه الذكرى نستحضر صورة من صور التلاحم بين الشعوب المغاربية الواجب علينا الحفاظ عليها خاصة أمام التحديات التي يشهدها محيطنا الإقليمي لتحقيق المزيد من التكامل في إطار تبادل المنافع و تعزيز الاستقرار".

و أهاب وزير المجاهدين في كلمته بالأجيال ''أن تستلهم من الإرث المشترك الذي يطفح بالمآثر ما يدعونا  إلى تجاوز كل ما يعيق تقدمها نحو المستقبل الزاهر".

اقرأ أيضا:      السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

من جهته, أكد وزير البيئة و التنمية المحلية التونسي مختار الهمامي على عمق الروابط  التاريخية الجزائرية-التونسية و عزم قيادة البلدين على المضي قدما من أجل بناء مصير مشترك في إطار استراتيجية متكاملة و شاملة ترمي إلى تحقيق التنمية عبر ولايات الشريط الحدودي للبلدين و النهوض بالأوضاع المعيشية لقاطنيها.

و أشاد الوزير التونسي بالتعاون بين البلدين في المجالين الأمني و العسكري و حرصهما على مقاومة ظاهرة الإرهاب و تحقيق الاستقرار بالبلدين و مواجهة المخاطر التي تهددهما.

كما دعا مستثمري البلدين إلى تعزيز الشراكة فيما بينهم خاصة عبر المناطق الحدودية و العمل على خلق جيل جديد في المشاريع الاستثمارية خاصة في الفلاحة و الصناعة.

قبل ذلك سلم وزير المجاهدين هبة تتمثل في حافلتين للنقل المدرسي بأمر من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, موجهتين لنقل التلاميذ ببلدية ساقية سيدي يوسف التونسية.

و لدى عودته إلى بلدية لحدادة بولاية سوق أهراس، زار وزير المجاهدين معرضا جزائريا–تونسيا مشتركا للصناعات التقليدية و الحرفية أقيم بالمناسبة, تضمن عينات لمنتجات فلاحية على غرار زيت الزيتون و دقيق و عجائن و أعشاب طبية و صابون طبيعي و لباس وحلي تقليدية و زربية منطقة الراقوبة بسوق أهراس.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 15:56
كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج عمل مشترك جزائري-تونسي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 14:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

قالمة: هلاك شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار ببلدية هواري بومدين

20.02.08

المجاهد شريف زنادي في ذمة الله

20.02.08

حسن استغلال الأراضي الفلاحية "بديل عن مداخيل المحروقات" (حزب النصر الوطني)

20.02.08

إيليزي: سفيرة جمهورية تشيك بالجزائر تغرس 11 شجيرة من نوع "سرو الطاسيلي" بجانت

20.02.08

جبهة العدالة و التنمية "تتطلع إلى تعديل شامل للدستور''

20.02.08

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة (وزارة الدفاع)

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة