برنامج عمل مشترك جزائري-تونسي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود

و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بدار الضيافة لبلدية ساقية سيدي يوسف بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لأحداث ساقية سيدي يوسف (8 فبراير 1958) بحضور وزير البيئة و التنمية المحلية التونسي مختار الهمامي و واليي سوق أهراس و الكاف التونسية, أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظيره التونسي قيس سعيد "قد شرعا في انطلاقة متجددة وفق رؤية جديدة لتنفيذ عدة برامج تنموية مشتركة بين البلدين تساهم في الرفع من المستوى المعيشي للشعبين و الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة و مستدامة تخدم المصلحة المشتركة للبلدين".
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و اعتبر السيد زيتوني أن إحياء الذكرى الـ62 لأحداث ساقية سيدي يوسف "تعد فرصة لاستقراء الراهن و استشراف المستقبل في إطار المصير المشترك خدمة لمصالح الشعبية و كسبا لرهان الأمن و التنمية و استغلال الفرص الكثيرة التي توفرها اقتصادياتنا في كافة الميادين, و هي كفيلة, كما أضاف, بالاستجابة للتطلعات المشروعة و المساهمة في إعلاء صرح بلدينا و تدعيم أسس التنمية و فتح الأمل أمام الشباب لحملهم على تعزيز ثقتهم في قدراتهم".
و أضاف الوزير: "بإحيائنا لهذه الذكرى نستحضر صورة من صور التلاحم بين الشعوب المغاربية الواجب علينا الحفاظ عليها خاصة أمام التحديات التي يشهدها محيطنا الإقليمي لتحقيق المزيد من التكامل في إطار تبادل المنافع و تعزيز الاستقرار".
و أهاب وزير المجاهدين في كلمته بالأجيال ''أن تستلهم من الإرث المشترك الذي يطفح بالمآثر ما يدعونا إلى تجاوز كل ما يعيق تقدمها نحو المستقبل الزاهر".
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من جهته, أكد وزير البيئة و التنمية المحلية التونسي مختار الهمامي على عمق الروابط التاريخية الجزائرية-التونسية و عزم قيادة البلدين على المضي قدما من أجل بناء مصير مشترك في إطار استراتيجية متكاملة و شاملة ترمي إلى تحقيق التنمية عبر ولايات الشريط الحدودي للبلدين و النهوض بالأوضاع المعيشية لقاطنيها.
و أشاد الوزير التونسي بالتعاون بين البلدين في المجالين الأمني و العسكري و حرصهما على مقاومة ظاهرة الإرهاب و تحقيق الاستقرار بالبلدين و مواجهة المخاطر التي تهددهما.
كما دعا مستثمري البلدين إلى تعزيز الشراكة فيما بينهم خاصة عبر المناطق الحدودية و العمل على خلق جيل جديد في المشاريع الاستثمارية خاصة في الفلاحة و الصناعة.
قبل ذلك سلم وزير المجاهدين هبة تتمثل في حافلتين للنقل المدرسي بأمر من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, موجهتين لنقل التلاميذ ببلدية ساقية سيدي يوسف التونسية.
و لدى عودته إلى بلدية لحدادة بولاية سوق أهراس، زار وزير المجاهدين معرضا جزائريا–تونسيا مشتركا للصناعات التقليدية و الحرفية أقيم بالمناسبة, تضمن عينات لمنتجات فلاحية على غرار زيت الزيتون و دقيق و عجائن و أعشاب طبية و صابون طبيعي و لباس وحلي تقليدية و زربية منطقة الراقوبة بسوق أهراس.