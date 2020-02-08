السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

و بعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وضع الوزيران الجزائري و التونسي رفقة السلطات المحلية لولايتي سوق أهراس و الكاف التونسية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري قبل قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تلك الأحداث.
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إثر ذلك توجه الوفدان الجزائري و التونسي إلى دار الضيافة ببلدية ساقية سيدي يوسف.
قبل ذلك و في تصريح مقتضب بقصر بلدية ساقية سيدي يوسف أوضح الطيب زيتوني أن "الشعبين الجزائري و التونسي مدعوان اليوم إلى إحداث ثورات في العلم و المعرفة لرفع التحدي و دعم أواصر التضامن و العلاقات الاقتصادية بين البلدين".