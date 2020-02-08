Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

ساقية سيدي يوسف (تونس) - ترحم وزير المجاهدين الطيب زيتوني رفقة شخصيات تونسية رسمية من بينهم وزير الشؤون المحلية مختار الهمامي اليوم السبت على أرواح شهداء أحداث ساقية سيدي يوسف و ذلك أمام النصب التذكاري بمقبرة الشهداء بساقية سيدي يوسف التونسية بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 للأحداث الدامية التي اقترفتها القوات الفرنسية في 8 فبراير 1958.

و بعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وضع الوزيران الجزائري و التونسي رفقة السلطات المحلية لولايتي سوق أهراس و الكاف التونسية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري قبل قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تلك الأحداث.

إقرأ أيضا:    أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية أكسبت الثورة الجزائرية دعم الرأي العام العالمي

إثر ذلك توجه الوفدان الجزائري و التونسي إلى دار الضيافة ببلدية ساقية سيدي يوسف.

قبل ذلك و في تصريح مقتضب بقصر بلدية ساقية سيدي يوسف أوضح الطيب زيتوني أن "الشعبين الجزائري و التونسي مدعوان اليوم إلى إحداث ثورات في العلم و المعرفة لرفع التحدي و دعم أواصر التضامن و العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 13:56
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

قرار للمجلس التنفيذي الافريقي يمنح انتصار جديد للجمهورية الصحراوية

20.02.08

فيروس كورونا: اللجنة التقنية لأوبك+ توصي بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الى نهاية 2020

20.02.08

عباس ريغي يحيي حفلا موسيقيا على شرف عميد المالوف الشيخ قدور درسوني

20.02.08

السيد زيتوني يترحم رفقة وفد تونسي رسمي على أرواح شهداء ساقية سيدي يوسف

20.02.08

كرة القدم / الرجاء البيضاوي-مولودية الجزائر: مهمة صعبة لكن غير مستحيلة "للعميد"

20.02.08

إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة