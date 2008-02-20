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الرئيس تبون يتوجه إلى أديس ابابا للمشاركة في القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الرئيس تبون يتوجه إلى أديس ابابا للمشاركة في القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي

الجزائر - توجه صباح يوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى أديس أبابا على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا الاحد وتستمر يومين.

وتبحث الدورة موضوعا "إسكات السلاح: إيجاد الشروط الملائمة لتنمية إفريقيا"، كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

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ومن المنتظر أن يشارك رئيس الجمهورية على هامش القمة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المخصص لبحث تطور الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، والذي تعتبر الجزائر عضوا فيه.

من جهة أخرى، يجري رئيس الجمهورية على هامش هذه الدورة -حسب ذات المصدر- محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى من المدعوين للقمة.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 12:22
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الرئيس تبون يتوجه إلى أديس ابابا للمشاركة في القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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