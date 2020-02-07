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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الثلاثاء القادم لمناقشة مخطط عمل الحكومة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الثلاثاء القادم بجلسات علنية ستخصص للمناقشة العامة حول مخطط عمل الحكومة وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فبراير الجاري، الذي سيكون موعدا للوزير الأول للرد على تدخلات النواب وكذا للتصويت على مخطط عمل الحكومة، حسب ما أورده يوم الخميس بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

أوضح المصدر ذاته أن اجتماع مكتب المجلس، المنعقد اليوم برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة حول مخطط عمل الحكومة، "حيث تقرر استئنافها ابتداء من يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 إلى غاية يوم الخميس 13 فبراير 2020 ، الذي سيكون موعدا للوزير الأول للرد على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة، و كذا تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نائب جديد".

وأضاف البيان أنه "بعد التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، درس المكتب طلبا لتنظيم يوم دراسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى جانب دراسة طلب للشعبة البرلمانية الجزائرية لمجلس الشورى المغاربي لتنظيم يوم برلماني بمناسبة الذكرى ال31 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، كما تم النظر في مذكرة قدمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية تخص تفعيل التعاون الثنائي مع برلمانات بعض الدول".

في الأخير، صادق مكتب المجلس على التعليمة العامة المتضمنة تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني وتحديد مهامها.

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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الثلاثاء القادم لمناقشة مخطط عمل الحكومة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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