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الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الاستثنائي الذي ترأسه يوم الخميس بالجزائر العاصمة, بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

واوضح البيان أن رئيس الجمهورية "طلب من الوزير المختص الإعداد الفوري لعملية إحصاء شامل للسكان, حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا, وبذلك نستطيع تكييف استهلاكنا ووارداتنا وفق حاجياتنا الحقيقية".

وفي هذا السياق, أبدى الرئيس تبون ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي, مؤكدا بأن "الاقتصاد لا يقوم على التقديرات, وإنما على إحصائيات دقيقة".

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كما وجه تعليمات بإنشاء "شبكة تفاعلية للإحصائيات" تمتد عبر مجموع التراب الوطني, من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء, وذلك بغرض تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد, حسب نفس المصدر.

يذكر أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم السيد تبون, خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه للمناقشة و المصادقة .

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 19:15
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الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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