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الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية (بيان)

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, وزير خارجية المملكة العربية السعودية, الأمير فيصل بن فرحان آل سعود, الذي سلمه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, تتضمن دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته, أن "السيد الرئيس قد قبل هذه الدعوة على أن يحدد تاريخها لاحقا باتفاق الطرفين".

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:18
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الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية (بيان)
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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