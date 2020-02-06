الرئيس تبون يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود, الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز, تضمنت دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون, قال الوزير السعودي "كان لي شرف نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الى السيد الرئيس وتسليمه رسالة منه تضمنت دعوة الرئيس تبون لزيارة المملكة العربية السعودية ونتطلع لرؤية سيادته في الوقت الذي يناسبه في بلده الثاني".

و أضاف أن اللقاء كان فرصة "للتشاور حول العلاقات الثنائية التي هي قديمة وعريقة تمتد الى حرب التحرير", مؤكدا حرص بلاده على "تنمية هذه العلاقات ورفعها الى مستويات جديدة".

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كما أكد وزير الخارجية السعودي "توافق" وجهات نظر البلدين حول "ملفات عديدة", مبرزا حرص بلاده على "التنسيق مع الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم العربي والاسلامي", معبرا عن أمله في "استمرار التواصل والتعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".

و جرى القاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, نورالدين عيادي, ووزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وكذا الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.