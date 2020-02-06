Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود, الذي سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز, تضمنت دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس تبون, قال الوزير السعودي "كان لي شرف نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الى السيد الرئيس وتسليمه رسالة منه تضمنت دعوة الرئيس تبون لزيارة المملكة العربية السعودية ونتطلع لرؤية سيادته في الوقت الذي يناسبه في بلده الثاني".

و أضاف أن اللقاء كان فرصة "للتشاور حول العلاقات الثنائية التي هي قديمة وعريقة تمتد الى حرب التحرير", مؤكدا حرص بلاده على "تنمية هذه العلاقات ورفعها الى مستويات جديدة".

اقرأ المزيد: وزير الخارجية السعودي يشرع في زيارة للجزائر

كما أكد وزير الخارجية السعودي "توافق" وجهات نظر البلدين حول "ملفات عديدة", مبرزا حرص بلاده على "التنسيق مع الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم العربي والاسلامي", معبرا عن أمله في "استمرار التواصل والتعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".

و جرى القاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, نورالدين عيادي, ووزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وكذا الوزير المستشار للاتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 17:00
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.06

وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية

20.02.06

البنايات القديمة بالجزائر العاصمة: تقدم أشغال الترميم بنسبة 50 % بـ"شارع طنجة"

20.02.06

محروقات: توفيق حكار يتسلم مهامه كرئيس مدير عام لشركة سوناطراك

20.02.06

الرئيس تبون يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية

20.02.06

أحداث ساقية سيدي يوسف ستظل عنوانا للأخوة "الصادقة" بين الجزائر وتونس

20.02.06

رعية كويتي يغادر المستشفى الجامعي لوهران بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية