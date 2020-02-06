حزب جبهة التحرير الوطني يثمن الحوار الوطني "الجاد والجامع" بين كل الجزائريين

الجزائر - ثمن حزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الخميس, مساعي الحوار الوطني "الجاد والجامع" بين كل الجزائريين باعتباره "الطريق الامثل لتحقيق المطالب المشروعة", معتبرا المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مع الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشخصيات من المجتمع المدني "فاتحة أمل تساعد على وضع أرضية صلبة للتوافق وتفتح آفاقا واسعة لمشاركة الجميع في انجاح متطلبات المرحلة المقبلة".

و أوضح بيان للحزب صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي عن "دعمه لكل الجهود المبذولة من أجل التصدي لكل مظاهر وأشكال التطرف والتفرقة بين الجزائريين و يشجع قرار رئيس الجمهورية باستصدار قانون يجرم خطاب الكراهية والتقسيم بما يعزز عرى الوحدة والاخوة في المجتمع ويضمن الاختلاف في الرأي في إطار الدستور وقوانين الجمهورية".

وبشأن القضايا الخاصة بالحزب, دعا البيان المناضلين إلى "تعزيز وحدتهم وتماسكهم والالتفاف حول هياكل الحزب وإصلاح مواطن الضعف فيها", مؤكدا على ضرورة العمل على "توفير كل الشروط لعقد وإنجاح دورة اللجنة المركزية وكذلك تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر".

من جهة أخرى, حيا حزب جبهة التحرير الوطني الجيش الوطني الشعبي "الساهر على أمن الجزائر وسيادتها وسلامتها الترابية وحمايتها من المخاطر", مشيدا بأسلاك الامن "التي تؤدي مهامها بسلوك حضاري ومهنة عالية".

وعلى الصعيد الخارجي أكد الحزب رفضه وتنديده بما يسمى "صفقة القرن" المشؤومة, معتبرا إياها محاولة "يائسة تهدف ليس فقط لتقويض أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بل ترمي الى تصفية هذه القضية من الأساس", مجددا في ذات الوقت تضامنه "الدائم والثابت" مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.