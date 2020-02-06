Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حزب جبهة التحرير الوطني يثمن الحوار الوطني "الجاد والجامع" بين كل الجزائريين

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - ثمن حزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الخميس, مساعي الحوار الوطني "الجاد والجامع" بين كل الجزائريين باعتباره "الطريق الامثل لتحقيق المطالب المشروعة", معتبرا المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مع الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشخصيات من المجتمع المدني "فاتحة أمل تساعد على وضع أرضية صلبة للتوافق وتفتح آفاقا واسعة لمشاركة الجميع في انجاح متطلبات المرحلة المقبلة".

و أوضح بيان للحزب صدر عقب اجتماع لمكتبه السياسي عن "دعمه لكل الجهود المبذولة من أجل التصدي لكل مظاهر وأشكال التطرف والتفرقة بين الجزائريين و يشجع قرار رئيس الجمهورية باستصدار قانون يجرم خطاب الكراهية والتقسيم بما يعزز عرى الوحدة والاخوة في المجتمع ويضمن الاختلاف في الرأي في إطار الدستور وقوانين الجمهورية".

وبشأن القضايا الخاصة بالحزب, دعا البيان المناضلين إلى "تعزيز وحدتهم وتماسكهم والالتفاف حول هياكل الحزب وإصلاح مواطن الضعف فيها", مؤكدا على ضرورة العمل على "توفير كل الشروط لعقد وإنجاح دورة اللجنة المركزية وكذلك تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر".

من جهة أخرى, حيا حزب جبهة التحرير الوطني الجيش الوطني الشعبي "الساهر على أمن الجزائر وسيادتها وسلامتها الترابية وحمايتها من المخاطر", مشيدا بأسلاك الامن "التي تؤدي مهامها بسلوك حضاري ومهنة عالية".

وعلى الصعيد الخارجي أكد الحزب رفضه وتنديده بما يسمى "صفقة القرن" المشؤومة, معتبرا إياها محاولة "يائسة تهدف ليس فقط لتقويض أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بل ترمي الى تصفية هذه القضية من الأساس", مجددا في ذات الوقت تضامنه "الدائم والثابت" مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كلـمات مفتـاحيــة :
حزب جبهة التحرير الوطني يثمن الحوار الوطني "الجاد والجامع" بين كل الجزائريين
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.06

مخطط عمل الحكومة: سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير وعصرنة في مجال الأمن والدفاع الوطنيين

20.02.06

الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان

20.02.06

مخطط عمل الحكومة يبرز ضرورة الاستعجال في اعتماد "مراجعة عميقة" لأنماط الحكامة

20.02.06

ورقلة: تدشين شبكة الغاز الطبيعي لسكان بلدية العالية

20.02.06

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية (بيان)

20.02.06

كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية