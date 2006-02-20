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رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 10:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 61 مرات
رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخصا، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، الخميس 06 فيفري 2020، على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخصا، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها".

وأشار البيان أن "بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فيفري الجاري، 9765 شخصا".

وقد استثنى المرسومان الرئاسيان، يضيف البيان، "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال".

إقرأ أيضا:   رئيس الجمهورية يصدر عفوا على 3471 محبوسا

 

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 11:08
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رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 10:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 61 مرة   شارك

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