وأوضح ذات المصدر أن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيدة سعاد الاخضري، رئيسة اللجنة، واصلت اجتماعها يوم الأربعاء بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي"، مضيفا أن هذا النائب "مثل مجددا أمام اللجنة القانونية بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي منحت له للتنازل عن حصانته أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها".
المجلس الشعبي الوطني: اجتماع للنظر في رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي
أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:40 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 27 مرات
الجزائر - واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء اجتماعها لدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي، حسب ما افاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
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