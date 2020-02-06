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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، وذلك في إطار المشاورات التي باشرها مع شخصيات وطنية وسياسية حول مختلف القضايا المتصلة بالشأن العام، خاصة منها تعديل الدستور.

وعقب اللقاء، صرح السيد سعدي الذي كان مرفوقا بأعضاء من الحزب، بأنه تم التطرق الى "العديد من النقاط الهامة مع رئيس الجمهورية، لاسيما منها مسألة تعديل الدستور".

وأوضح أن حزبه يركز على "ضرورة الفصل نهائيا في نظام الحكم" ويقترح بأن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي تتقاسم فيه السلطة الرئاسية والبرلمانية الأعباء والصلاحيات، إلى جانب ضرورة انبثاق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية".

وأشار السيد سعدي إلى أن المشاورات تناولت أيضا "الحديث عن السلطة القضائية"، مبرزا أن حزب طلائع الحريات يقترح "ضرورة أن يعالج الدستور الجديد استقلالية القضاء وأن يكون هناك تغيير عميق وجذري في القانون الأساسي للقضاة وأن يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية".

وأضاف في ذات السياق قائلا:"طالبنا خلال هذا اللقاء بالإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات السلمية وتطرقنا إلى نقاط هامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي".

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:45
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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