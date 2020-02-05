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الوزيرالأول يدعو إلى الشروع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 20:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الوزيرالأول يدعو إلى الشروع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية

الجزائر - دعا الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الأربعاء, وزير الاتصال عمار بلحيمر, إلى الشروع في "الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية" لتجسيد قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الاكترونية, وذلك "في أقرب الآجال".

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أعقب اجتماع الحكومة الذي ترأسه السيد جراد, أنه "فيما يخص انشغال السيد رئيس الجمهورية, المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية الموطنة في الجزائر, فقد أعرب السيد الوزير الأول عن رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال".

ولهذا الغرض, دعا الوزير الأول, وزير الاتصال, إلى "الشروع, بالتشاور مع الأطراف المؤهلة, في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية, إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني, كما هو مكرس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات و أخلاقيات المهنة".

وقد أسدى الرئيس تبون, أمس الثلاثاء, تعليمات إلى الوزير الأول "لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر", بما يسمح لهذه الوسائل الإعلامية من أن "تعامل كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية, والاستفادة من الإشهار العمومي, في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 20:34
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الوزيرالأول يدعو إلى الشروع في إجراءات تسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 20:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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