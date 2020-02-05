اجتماع الحكومة: المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

وأوضح ذات المصدر, أنه "تمت دراسة الوثيقة المستكملة, في قراءة أخيرة, التي ستُعرض للدراسة على السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء, قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها, وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها".
ولدى تدخله,عقب هذه المساهمات, ذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة "لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كمية وجدول زمني لإنجازها".
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وفي هذا الصدد, يرى السيد جراد "أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها", داعيا جميع الدوائر الوزارية إلى "العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع ,التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط العمل".
وعقب ذلك ,"تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل كل أعضاء الحكومة", يضيف البيان.
للإشارة, يجتمع مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه, تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان", حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.