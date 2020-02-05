تكنولوجيا الجيل الخامس محور ملتقى بالجزائر -

الإفراج عن حاويات أطقم سي كا دي/أس كا دي الخاصة بمصانع التركيب -

الوزير الاول يدعو الى الشروع دون تأخير في الاجراءات التي تسهم في الحد من حوادث المرور -

اجتماع الحكومة: المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية -

بوتين يؤكد دعم موسكو ل الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية -

عشر سنوات تمر على رحيل الرسام و مصمم الطوابع علي خوجة علي -

قسنطينة الأولى وطنيا خلال 2019 في مجال مكافحة تهريب المؤثرات العقلية -

تسجيل قرابة 250 ألف قضية وتوقيف أزيد من 220 ألف شخص خلال سنة 2019 -

اللواء شنقريحة يشرف بتمنراست على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو -

الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم -

مجلس الوزراء: جلسة إستثنائية غدا الخميس لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه -

تندوف: وفرة في إنتاج الحليب المبستر والمدعم -

تأجيل محاكمة كمال شيخي الى 26 فبراير -

تنظيم أربع ورشات عمل لوضع إستراتيجية الترويج للوجهة السياحية -

تخصيص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال لتعزيز قدرات شبكات الجيل ال3 و الجيل 4 -

كشف و تدمير مخبأين للإرهابيين و 06 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة و تبسة -

تايكواندو/تأهيليات اولمبياد طوكيو 2020 بالرباط: مشاركة ثلاثة مصارعين لاقتطاع تأشيرة واحدة -

البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق -

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يقوم على إقامة دولتين -