بوتين يؤكد دعم موسكو ل"الخط المتوازن" الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية

وأوضح الرئيس الروسي - خلال تسلمه لأوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد لدى موسكو, محمد شريف كورتا, قائلا: "إننا ندعم الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية, فنحن نرى آفاقا جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري- التقني من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".
وذكر الرئيس الروسي أن "الدولتين (الجزائر وروسيا) تربطهما علاقات ودية قوية مستمرة لسنوات طويلة".
ووجه الرئيس بوتين بالمناسبة, دعوة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لزيارة موسكو, حيث قال في هذا الصدد, "في الآونة الأخيرة في برلين, أجريت محادثة قصيرة مع الرئيس الجزائري, وآمل أن أراه في روسيا".
ومن جهة أخرى أكد الرئيس الروسي ان الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر نهاية العام الماضي "كانت خطوة جادة نحو التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".
كما كتبت سبوتنيك في سياق هذا الخبر أن "السلطات الجزائرية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتخدم مصالح الشعب الجزائري, وتسهم في إحلال السلام في المنطقة".