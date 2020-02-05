Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوتين يؤكد دعم موسكو ل"الخط المتوازن" الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
بوتين يؤكد دعم موسكو ل&quot;الخط المتوازن&quot; الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية

موسكو - أكد الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, الأربعاء, بموسكو, دعم روسيا ل"الخط المتوازن" الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية, موجها دعوة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لزيارة موسكو, كما أورده موقع وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي - خلال تسلمه لأوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد لدى موسكو, محمد شريف كورتا,  قائلا: "إننا ندعم الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية, فنحن نرى آفاقا جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري- التقني من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".

وذكر الرئيس الروسي أن "الدولتين (الجزائر وروسيا) تربطهما علاقات ودية قوية مستمرة لسنوات طويلة".

ووجه الرئيس بوتين بالمناسبة, دعوة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لزيارة موسكو, حيث قال في هذا الصدد, "في الآونة الأخيرة في برلين, أجريت محادثة قصيرة مع الرئيس الجزائري, وآمل أن أراه في روسيا".

ومن جهة أخرى أكد الرئيس الروسي ان الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر نهاية العام الماضي "كانت خطوة جادة نحو التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".

كما كتبت سبوتنيك في سياق هذا الخبر أن "السلطات الجزائرية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتخدم مصالح الشعب الجزائري, وتسهم في إحلال السلام في المنطقة".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 19:52
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

بوتين يؤكد دعم موسكو ل"الخط المتوازن" الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.05

تكنولوجيا الجيل الخامس محور ملتقى بالجزائر

20.02.05

وزير الصحة يزور الرعايا الجزائريين العائدين من الصين والمتواجدين في الحجز الصحي بالعاصمة

20.02.05

الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/أس كا دي" الخاصة بمصانع التركيب

20.02.05

الوزير الاول يدعو الى الشروع "دون تأخير" في الاجراءات التي تسهم في الحد من حوادث المرور

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة

20.02.05

اجتماع الحكومة: المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية