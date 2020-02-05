اللواء شنقريحة يشرف بتمنراست على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو

الجزائر - تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, اليوم الاربعاء بمناسبة ثالث أيام زيارته الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست, بعض وحدات القطاع العسكري, كما أشرف على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : "تواصلت زيارة السيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى الناحية العسكرية السادسة بتفقده لبعض وحدات القطاع العسكري تمنراست, وبإشرافه على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو".

وذكر ذات المصدر أنه "قبل ذلك وبمقر القطاع العملياتي إن قزام, تابع السيد اللواء مساء أمس عرضا شاملا حول إقليم الاختصاص قدمه قائد القطاع, ليقوم بعدها بتفقد مركز حدودي متقدم, حيث وقف على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من أجل حماية الحدود, لاسيما المنظومة الالكترونية لمراقبة الحدود, علاوة على مختلف الحواجز الترابية والتجهيزات الهندسية التي تساهم بفعالية في تعزيز سلامة وأمن حدودنا بهذه المنطقة الحساسة".

اقرأ المزيد: اللواء شنقريحة يقف بعين قزام على سير التدريبات في إطار برنامج التحضير القتالي السنوي

أما صبيحة اليوم وبميدان الرمي والمناورات بسيلات التابع للقطاع العسكري لتمنراست, فقد أشرف اللواء شنقريحة على تنفيذ رمايات بالصواريخ أرض-جو على أهداف جوية معادية, وهي الرمايات التي "كللت بالنجاح التام في إصابة الأهداف الجوية وبرهنت على فعالية منظومة الدفاع الجوي في حماية مجالنا الجوي, كما اتسمت بمستوى مرموق وناجح يدل على مدى التحكم في الجانبين التقني والتكنولوجي للعتاد المتطور الموجود في الحوزة ويدل أيضا على إرادة كافة الأطقم على أداء المهام الموكلة إليهم على النحو السليم والمرضي".

وخلص البيان الى أن اللواء شنقريحة "قام عقب ذلك بزيارة وتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي ببرج باجي مختار, حيث تابع عرضا شاملا حول إقليم الاختصاص قدمه قائد القطاع, ليقوم على إثرها السيد اللواء بتفقد نقطة حدودية, حيث وقف على مختلف التدابير المتخذة لحماية الحدود, حاثا الأفراد المرابطين بها على بذل المزيد من الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة من أجل إفشال أية محاولة لتسلل الإرهابيين أو المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الأسلحة والذخيرة والمخدرات ومختلف الآفات المضرة بالأمن والاقتصاد الوطنيين".