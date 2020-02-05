الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد الرزاق مقري، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم، الأربعاء 05 فيفري 2020، السيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي كان مرفوقا بوفد من الحركة".

وأوضح البيان أن هذه المقابلة تندرج في إطار "المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني".

وفي هذا الصدد، "استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته"، حيث "جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة".

كما "أكد رئيس الجمهورية بأن هذه المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة"، يتابع المصدر ذاته.