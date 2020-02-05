مجلس الوزراء: جلسة إستثنائية غدا الخميس لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه

الجزائر - يجتمع مجلس الوزراء، غدا الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه، تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، في بيان لها.