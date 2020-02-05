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مجلس الوزراء: جلسة إستثنائية غدا الخميس لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 13:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
مجلس الوزراء: جلسة إستثنائية غدا الخميس لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه

الجزائر - يجتمع مجلس الوزراء، غدا الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه، تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، في بيان لها.

و جاء في البيان ''يجتمع مجلس الوزراء، صباح غد الخميس 06 فيفري 2020، في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومةّ و المصادقة عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، طبقا للدستور".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 14:41
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مجلس الوزراء: جلسة إستثنائية غدا الخميس لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 13:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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