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وزارة الأشغال العمومية والنقل تتخذ اجراءات ردعية وفورية للمتسببين في حوادث المرور

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
وزارة الأشغال العمومية والنقل تتخذ اجراءات ردعية وفورية للمتسببين في حوادث المرور

الجزائر - اقرت وزارة الأشغال العمومية و النقل اجراءات و تدابير فورية اثر حوادث المرور الاليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين و التي نجم عنها ضحايا في الارواح، حسبما ورد يوم الاربعاء في بيان للوزارة.

و اعلنت وزارة الأشغال العمومية والنقل اجراءات و تدابير فورية اثر حوادث المرور الاليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين و التي نجم عنها ضحايا في الارواح، تتعلق بالسحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث الاليم و اجراءات ردعية سيتم اتخاذها في حق كل سائق او مسؤول عن مثل هذه التصرفات، يضف نفس المصدر. 

وجاء في بيان الوزارة الذي عبرت من خلاله عن تعازيها لعائلات الضحايا و تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، انه تقرر تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل  في الولايات و مصالح الامن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.

كما اقرت وزارة الأشغال العمومية والنقل الزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة  بتخصيص سائق ثاني، مع احترام الأوقات المسموح بها للسياقة و الراحة الاجبارية، استنادا لذات المصدر.

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  و قد تم وضع ، يضيف بيان الوزارة ، بيانات ولائية لجميع  سائقي النقل البري للمسافرين و البضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لا سيما المتسببين في مثل هذه الحوادث الى جانب اجراءات اخرى.

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وزارة الأشغال العمومية والنقل تتخذ اجراءات ردعية وفورية للمتسببين في حوادث المرور
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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