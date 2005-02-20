تأجيل محاكمة كمال شيخي الى 26 فبراير

الجزائر - أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة يوم الاربعاء جلسة محاكمة كمال شيخي و6 أشخاص اخرين متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة الى 26 من الشهر الجاري بسبب عدم استحضار المتهمين وغياب بعض الشهود.

وتقرر تأجيل الى تاريخ 26 فبراير الجاري، النظر في ملف كمال شيخي المدعو "البوشي"، المحكوم عليه ب10 سنوات سجنا في قضية اخرى، اضافة الى 6 متهمين اخرين، هم حاليا رهن الحبس المؤقت، بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح وتلقي امتيازات غير مشروعة.

و تم تأجيل جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم استخراج المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت.

و كانت نفس المحكمة قد أدانت شهر جويلية الماضي، المدعو "البوشي" ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.

وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".

كما ادانت المتهمين ال12 الاخرين في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ، سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية".

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.