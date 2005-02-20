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كشف و تدمير مخبأين للإرهابيين و 06 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة و تبسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
كشف و تدمير مخبأين للإرهابيين و 06 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة و تبسة

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وتبسة، مخبأين للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء، في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 فيفري 2020، مخبأين للإرهابيين وستة (06) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة/ن.ع.1، وتبسة/ن.ع.5".

و في إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقف حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، تاجر مخدرات بحوزته (4652) قرص مهلوس"، يضيف المصدر ذاته.

و من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ (18) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم/ن.ع.2، فيما تم توقيف (23) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان"، يوضح نفس البيان.

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كشف و تدمير مخبأين للإرهابيين و 06 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة و تبسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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