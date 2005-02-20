كشف و تدمير مخبأين للإرهابيين و 06 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة و تبسة

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 فيفري 2020، مخبأين للإرهابيين وستة (06) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة/ن.ع.1، وتبسة/ن.ع.5".
و في إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقف حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، تاجر مخدرات بحوزته (4652) قرص مهلوس"، يضيف المصدر ذاته.
و من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ (18) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم/ن.ع.2، فيما تم توقيف (23) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان"، يوضح نفس البيان.