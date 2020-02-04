مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية "في طور الانضاج"

المدية- أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الثلاثاء بولاية المدية ان مرصد تطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية الذي هو في طور "الانضاج", من شانه ان يصبح "اداة لتطوير المسار الانتخابي و اطارا محركا لجميع الافكار و الكفاءات الوطنية".

و اوضح السيد شرفي خلال افتتاح ملتقى نظم بمعد العلوم القانونية لجامعة يحيى فارس حول موضوع "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, مكاسب و رهانات", ان المرصد الذي كان قد اعلن عن فكرة انشائه قبل الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019, سيمكن الشعب من "التقدم في العمل الديمقراطي و الانتخابي", كما انه مدعو فور انشائه الى "مواكبة الشروط اللازمة في مجال الشفافية و احترام القواعد الديمقراطية".

و اكد السيد شرفي أمام مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات الوسط ان هذا "الفضاء التفاعلي" سيكون "مفتوحا للكفاءات و للنخبة الوطنية للتحاور و المساهمة من خلال أفكار و بحوث في تعزيز العمل الانتخابي بشكل يستجيب لآمال الشعب".

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و خلال تطرقه الى مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اعتبر السيد شرفي ان الهيئة التي يقودها "قامت بمهمتها على احسن وجه خلال رئاسيات 12 ديسمبر و تعتزم انجاح المواعيد الانتخابية المقبلة", ملحا على أهمية "الحفاظ على المكاسب المتحصل عليها قصد تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر".

و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه "يجدر ان نقدم للسلطة الحلول النظرية سواء على الصعيد العضوي و السياسي او الاجتماعي قصد ضمان استقلاليتها و ضمان مواصلة مهمتها".