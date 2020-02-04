مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية "في طور الانضاج"

و اوضح السيد شرفي خلال افتتاح ملتقى نظم بمعد العلوم القانونية لجامعة يحيى فارس حول موضوع "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, مكاسب و رهانات", ان المرصد الذي كان قد اعلن عن فكرة انشائه قبل الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019, سيمكن الشعب من "التقدم في العمل الديمقراطي و الانتخابي", كما انه مدعو فور انشائه الى "مواكبة الشروط اللازمة في مجال الشفافية و احترام القواعد الديمقراطية".
و اكد السيد شرفي أمام مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات الوسط ان هذا "الفضاء التفاعلي" سيكون "مفتوحا للكفاءات و للنخبة الوطنية للتحاور و المساهمة من خلال أفكار و بحوث في تعزيز العمل الانتخابي بشكل يستجيب لآمال الشعب".
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و خلال تطرقه الى مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اعتبر السيد شرفي ان الهيئة التي يقودها "قامت بمهمتها على احسن وجه خلال رئاسيات 12 ديسمبر و تعتزم انجاح المواعيد الانتخابية المقبلة", ملحا على أهمية "الحفاظ على المكاسب المتحصل عليها قصد تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر".
و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه "يجدر ان نقدم للسلطة الحلول النظرية سواء على الصعيد العضوي و السياسي او الاجتماعي قصد ضمان استقلاليتها و ضمان مواصلة مهمتها".