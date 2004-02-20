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رئيس الجمهورية يصدر عفوا على 3471 محبوسا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
رئيس الجمهورية يصدر عفوا على 3471 محبوسا

الجزائر - أصدر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عفوا لصالح دفعة أولى من المحبوسين تقدر ب3471 محبوسا من الذين تبقى من عقوباتهم سته أشهر أو أقل, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين, المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم, وعددهم 3471 محبوسا, والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر".

و أوضح المصدر ذاته أن إجراءات العفو "تشمل, ضمن الفئات المعنية, الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط, والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة".

وستلي هذه الدفعة "دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا, الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا", يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 18:37
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رئيس الجمهورية يصدر عفوا على 3471 محبوسا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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