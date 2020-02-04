المقاربة الجزائرية الداعية لتغليب الحوار هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية

الجزائر- أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, الدكتور سليمان عراج, يوم الثلاثاء, بالجزائر أن المقاربة الجزائرية الرافضة للتدخل الاجنبي في ليبيا, و الداعية لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء الليبيين هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية في هذا البلد الجار.

وقال الدكتور سليمان عراج خلال ندوة نقاش بعنوان "المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية" نظمها منتدى جريدة الشعب , بالتعاون مع كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية, جامعة الجزائر (3), أن "الأزمة الليبية أصبحت مصدر قلق بالنسبة لدول الجوار خاصة, انطلاقا مما أصبح يفرضه التدخل الأجنبي وتقاطع المصالح داخل الملف الليبي الشائك والمعقد".

واعتبر المحاضر أن الأمر الذي أطال من عمر الأزمة و عمق الفجوة أكثر بين طرفي النزاع هو "محاولة تغليب طرف على حساب طرف وفق غطاء إيديولوجي, وهو أمر أصبح يشكل تهديدا لكل دول الجوار", مشيرا إلى أن "تفاقم الأزمة سيكون له تداعيات وخيمة" على كل المنطقة.

وحسب الدكتور عراج , فإن الأمر الذي أعاد ليبيا إلى "نقطة الصفر" هو "إعلان معركة طرابلس, فهذه حقيقة لابد أن تقال ليس من باب تحميل المسؤولية لطرف على حساب آخر, فالجميع مسؤول على ما يحصل الآن في ليبيا", مشيرا إلى أن "محاربة الإرهاب تحتاج إلى مؤسسات دولة قوية و تحتاج إلى أن يسود منطق القانون و ليس إلى منطق العصب و المجموعات".

بالإضافة - كما قال- إلى الأموال التي "ضخت لصناعة واقع جديد يتم من خلاله تغيير ميزان القوى, و تحييد دور القبيلة رغم أنها مكون أساسي من مكونات المجتمع الليبي, التي كانت تلعب دورا أساسيا و فاعلا في ليبيا".

وتطرق السيد عراج الى دور الجزائر المحوري في حل الازمة الليبية, حيث أكد على أن "الجزائر تقف منذ 2011 ضد تصفية مصالح القوى الغربية على الأرض الليبية", مضيفا أن "موقف الجزائر من أكثر المواقف المشرفة تجاه القضية الليبية, فالجزائر تتعامل مع الدول والمؤسسات ولا تتعامل مع المجموعات و الميليشيات".

وتطرق الدكتور الى الجهود الدبلوماسية واللقاءات التي عرفتها الجزائر مؤخرا, مشيدا باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر) بالإضافة إلى مالي , الذي عقد بالجزائر في يناير الفارط.

وأكد المحاضر أنه ''في ظل التوتر و الانفلات الذي تشهده ليبيا, فإن العودة إلى الحل السياسي في ليبيا مسألة أكثر من مهمة, خاصة في ظل حالة التردد التي تطبع مواقف الدول الكبرى, وعدم الحسم في التعامل مع الملف الليبي و مع ما يحدث من انزلاقات و انتهاكات داخل ليبيا", إضافة إلى "دور الأموال وتجارة السوق السوداء في ليبيا التي أصبحت مصدرا لتمويل الميليشيات و المرتزقة, وأصبحت آلية لضرب استقرار و خلط الأوراق داخل ليبيا".

وفي خضم حديثه عن الازمة الليبية, دعا السيد عراج إلى "عدم حصر الأزمة في ثنائية المشير خليفة حفتر و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية فائز السراج, لأن ليبيا يمثلها كل الليبيين", مشددا على ضرورة العمل على "فتح الأفق لاحتواء كل الليبيين لإنتاج حلول مستدامة و مصالحة تعيد الاستقرار وتضع حدا للنزيف الحاصل".

من جهة أخرى, أكد الدكتور عراج على أهمية الاجتماعات والمفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5), التي بدأت أشغالها أمس الاثنين في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة, و التي تضم خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا, وخمسة عينتهم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وكانت الأطراف الدولية قد اتفقت في مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس.

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