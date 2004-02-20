القضاء على 6 إرهابيين وتوقيف ثلاثة آخرين خلال يناير الفارط

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر يناير الفارط، من القضاء على ستة إرهابيين وتوقيف ثلاثة آخرين، حسب الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات المصدر، فقد تم القبض أيضا على 28 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين سلم إرهابي واحد نفسه.

وتشير الحصيلة العملياتية للجيش أنه تم الكشف وتدمير في نفس الفترة على "43 مخبأ للإرهابيين و59 قنبلة تقليدية و13 قذيفة ولغمين".

كما تم استرجاع، في إطار مكافحة الإرهاب عددا من أسلحة وذخيرة المتمثلة في "7 كلاشينكوف و22 بندقية وبندقية قناصة و20 بندقية صيد وبندقية مضخية و3 قنابل يدوية"،علاوة على "18.200 طلقات من مختلف العيارات و9.700 كبسولة و28.73 كغ من مواد كيميائية لصنع المتفجرات و29 قطعة ديناميت و35 مفجر و27م فتيل صاعق".

وتفيد الحصيلة العملياتية للجيش أنه تم أيضا، في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة، القبض على "391 شخص فيما تم حجز 136 مطرقة ضغط و260 مولد كهربائي و27 جهاز كشف عن المعادن و81 عربة و18.75 قنطار من التبغ و3.730 وحدات التبغ و253.990 من علب سجائر و171.329 لتر من الوقود".

كما تم حجز "1.356 علبة أدوية و 16.611 مشروبات و 9.94 طن من مواد غدائية و50 كغ من الألومينيوم و25 كغ سيانيد و مضختين للماء".

وتم الحجز أيضا في ذات الإطار "30 آلات تكسير الحجارة و5 آلات الحفر و295 كيس من خليط الذهب والحجارة و700.000 دج"، فضلا عن "تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالقطع الأثرية مكونة من 5 أشخاص وتوقيف شبكة إجرامية متخصصة في السطو المسلح مكونة من 6 أشخاص" علاوة عن حجز "سيف تاريخي و 293 قطعة نقدية معدنية تعود للعصر الروماني والإسباني".

وقد تم كذلك توقيف في نفس الفترة "56 تاجر مخدرات وحجز 48.89 قنطار من الكيف المعالج و1.135 كغ من الكوكايين و 102.959 قرص مهلوس".

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف "360 مهاجر غير شرعي، مع إحباط 814 محاولة، فضلا عن إنقاذ شخص من الغرق"، الحصيلة العملياتية للجيش.