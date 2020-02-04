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كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بتيبازة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 12:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الاثنين مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير قرب بلدية بني ميلك بتيبازة، حسب ما اورده اليوم الثلاثاء  بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه في "اطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 فيفري 2020، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية" يحتوي على "قنبلة (01) تقليدية الصنع وبندقية (01) صيد ومعدات تفجير وأغراض أخرى قرب بلدية بني ميلك بتيبازة/ن.ع.1 ".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، عشرة (10) أشخاص وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومولدين (02) كهربائيين و(05) مطارق ضغط و(15) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم ضبط بندقيتي (02) صيد ومسدس (01) آلي بكل من المسيلة  والشلف وتيزي وزو/ن.ع.1.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (94) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف/ن.ع.1 ووهران وعين تموشنت ومستغانم/ن.ع.2، في حين تم توقيف (39) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.

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كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بتيبازة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 12:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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