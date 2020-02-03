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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين  بالجزائر العاصمة, السيد تيبيلي درامي, وزير الخارجية والتعاون الدولي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مالي, ابراهيم بوبكر كايتا, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان, "استقبل رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين, 03 فيفري 2020, السيد تيبيلي درامي , وزير الخارجية والتعاون الدولي, المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مالي, السيد ابراهيم بوبكر كايتا, الذي  سلمه رسالة خطية من الرئيس المالي تتعلق بالعلاقات الثنائية  والوضع في المنطقة".

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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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