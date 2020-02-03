السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها"

وقال السيد شرفي على هامش اجتماع له مع المندوبين المحليين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, نظم بمعهد العلوم القانونية بجامعة يحي فارس: "نحن مستعدون لتقديم أي مقترحات يمكن أن تسهم في إثراء عمل اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور".
وأوضح "أن اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور هي وحدها التي تتمتع بالاختصاص للنظر في الآراء والمقترحات التي تصل إليها", مضيفا أن هذه الأخيرة "تشكل الوعاء الوحيد للمقترحات التي سيتم تقديمها".
اقرأ أيضا: لجنة صياغة الدستور دخلت "مرحلة متطورة" من مراحل إعداد مقترحاتها
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هيئته تستعد, من خلال الاجتماعات الجهوية التي شرعت فيها, إلى "رسم الخطوط العريضة لهذه المهام المستقبلية, المتعلقة بمراجعة الدستور, تنظيم استفتاء مقبل على الدستور الجديد والتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية".