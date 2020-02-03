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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها"

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات &quot;مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها&quot;

المدية- صرح يوم الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, من المدية أن هيئته "مستعدة لتقديم جميع المقترحات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز دور السلطة وعملها على أرض الواقع".

وقال السيد شرفي على هامش اجتماع له مع المندوبين المحليين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, نظم بمعهد العلوم القانونية بجامعة يحي فارس: "نحن مستعدون لتقديم أي مقترحات يمكن أن تسهم في إثراء عمل اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور".

وأوضح "أن اللجنة المسؤولة عن مراجعة الدستور هي وحدها التي تتمتع بالاختصاص للنظر في الآراء والمقترحات التي تصل إليها", مضيفا أن هذه الأخيرة "تشكل الوعاء الوحيد للمقترحات التي سيتم تقديمها".

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وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هيئته تستعد, من خلال الاجتماعات الجهوية التي شرعت فيها, إلى "رسم الخطوط العريضة لهذه المهام المستقبلية, المتعلقة بمراجعة الدستور, تنظيم استفتاء مقبل على الدستور الجديد والتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية".

آخر تعديل على الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 19:40
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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها"
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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